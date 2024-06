Ingaggio monstre da 30 milioni: Juve in bilico

Un pilastro degli ultimi anni della Juventus potrebbe anche salutare i bianconeri. Cifre elevate per un addio che libererebbe un ingaggio importante

In attesa dell’annuncio ufficiale relativo all’ingaggio di Thiago Motta, la Juventus sta già preparando il terreno per quello che sarà il nuovo corso a partire da questa estate. I bianconeri sono pronti a dare nuova linfa vitale ad un progetto tecnico arrivato già ad un punto cruciale.

Giuntoli e soci sono al lavoro da tempo, e non vanno anche addii eccellenti come quello di Szczesny, che è stato pilastro della Juve delle ultime stagioni. Il portiere polacco ha sapientemente raccolto l’eredità di Buffon dimostrandosi portiere affidabile e concentrato, ma a 34 anni, con un ingaggio importante e col prossimo arrivo di Di Gregorio le carte in tavola possono cambiare.

Szczesny è infatti in scadenza il prossimo anno e come evidenziato da ‘Tuttosport’, non solo il club non gli propone un nuovo contratto, ma neanche la possibilità di andare a spalmare il pesantissimo ingaggio da 6,5 milioni di euro annui.

Calciomercato Juventus, offerta araba per Szczesny: cifre da capogiro

Dal canto suo il portiere polacco si trova benissimo, ma alla stessa Juventus non dispiacerebbe andare a risparmiare su un contratto così pesante in vista della prossima stagione.

In questa ottica si va a collocare un’offerta da parte di un club arabo per Szczesny da ben 15 milioni di euro a stagione per due anni, per un totale di ben 30 milioni. Una cifra monstre che inevitabilmente potrebbe ingolosire chiunque soprattutto nella situazione del polacco, nonostante in passato non abbia avuto parole dolci per chi ha intrapreso strade di questo tipo.

Con solo un anno di contratto in essere a cifre importanti, e con una proposta del genere dall’Arabia il futuro prossimo di Szczesny è quindi in bilico dopo ben sette stagioni nelle quali si è dimostrato un estremo difensore di grande affidamento.