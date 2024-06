Fagioli, Jorginho, Calhanoglu: è giallo al Dall’Ara per Italia-Turchia

Italia in campo contro la Turchia nel test di preparazione per Euro 2024: è giallo nel secondo tempo dopo una sostituzione di Spalletti

Nel secondo tempo di Italia-Turchia c’è spazio anche per Nicolò Fagioli, nella lista dei preconvocati di Spalletti nonostante la lunga assenza per la vicenda scommesse.

Il centrocampista della Juventus gode della stima di Spalletti e nelle ultime uscite con i bianconeri ha mostrato una buona condizione malgrado lo stop forzato e i sette mesi lontano dal campo di gioco. Fagioli ha preso il posto di Jorginho nella ripresa dell’amichevole di Bologna e durante il cambio si è alzato qualche fischio dalle tribune del Dall’Ara. Da capire se all’indirizzo di Fagioli o di Jorginho, quest’ultimo non brillantissimo nel cuore dello scacchiere di Spalletti. Ma non solo i due azzurri: subito dopo il cambio si è ripartiti da un corner per la Turchia calciato da Calhanoglu e i fischi dei tifosi bolognesi potrebbero essere stati indirizzati in segno di ‘paura’ nei confronti del regista dell’Inter.

Fagioli, dal momento del suo ingresso in campo, non è stato comunque fischiato quando ha toccato palla. Lo juventino, in chiave Euro 2024, ha buone chance di convincere Spalletti a inserirlo tra i 26 convocati per la spedizione dell’Italia in Germania.