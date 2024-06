DIRETTA Amichevole Italia-Turchia 0-0: partita in equilibrio LIVE

Calciomercato.it vi offre il test match del ‘Dall’Ara’ tra l’Italia di Spalletti e la Turchia di Montella in tempo reale

L’Italia ospita la Turchia a Bologna nella prima amichevole di preparazione ad Euro 2024 che prenderanno il via tra dieci giorni. Una sfida tra due Nazionali che puntano a fare bene nella competizione continentale in Germania che sarà diretta dall’arbitro austriaco Gishamer.

Da un lato gli Azzurri di Luciano Spalletti, campioni d’Europa in carica, faranno le ultime prove prima di ridurre la rosa ai 26 giocatori che faranno parte della spedizione tedesca. La Nazionale del Bel Paese è inserita nel gruppo B insieme a Spagna, Croazia ed Albania. Dall’altro lato la selezione ottomana di Vincenzo Montella può vantare diversi calciatori della Serie A nelle sua fila, tra cui il romanista Celik, l’interista Calhanoglu e lo juventino Yildiz. I biancorossi fanno parte del girone F che comprende anche Portogallo, Repubblica Ceca e Georgia. La partita sarà visibile in tv in chiaro su Rai 1, oltre che in streaming su tablet, smartphone e pc sulla app di Rai Play. L’ultimo precedente ufficiale risale agli Europei del 2021, allorché l’allora Nazionale di Mancini si impose a Roma con un netto 3-0 che ha portato le firme di Insigne, Immobile e autogol di Demiral. Prossimo appuntamento domenica ad Empoli contro la Bosnia. Calciomercato.it vi offre il test match dello stadio ‘Renato Dall’Ara’ tra Italia e Turchia live in tempo reale.

Formazioni UFFICIALI Italia-Turchia

ITALIA (4-2-3-1): Vicario; Di Lorenzo, Mancini, Bastoni, Dimarco; Jorginho, Cristante; Orsolini, Pellegrini, Chiesa; Retegui. CT Spalletti

TURCHIA (4-2-3-1): Bayindir; Celik, Kabak, Ahyan, Muldur; Aydin, Bardakci; Yildiz, Calhanoglu, Yazici; Yilmaz. CT Montella