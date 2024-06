E’ sempre Juventus-Inter: Bastoni supera Bremer, arriva l’offerta

Intrecci di mercato tra Juventus e Inter che tengono sempre banco: discorso che coinvolge Bastoni e Bremer, occhio all’offerta

Il calciomercato è appena iniziato, ma fa già supporre veri e propri fuochi d’artificio. Facendo già partire la lotta senza quartiere tra le big, quella destinata a riproporsi in campo. L’Inter a fare da lepre, le altre a inseguire. Con la Juventus che vuole tornare in auge e questa volta vorrà competere fino in fondo per il primato.

Nonostante le recenti difficoltà, l’Inter proverà ugualmente a condurre un mercato da protagonista. Lo stesso proverà naturalmente a fare la Juventus, che va a caccia di riscatto, dopo anni in cui è stata distante dal vertice. Inevitabili gli intrecci che riguardano e riguarderanno nerazzurri e bianconeri. Uno degli ultimi, due anni fa, con la Juve a prevalere per Bremer. Nell’attualità di mercato, c’è sempre lo stesso brasiliano, ma anche l’interista Alessandro Bastoni.

Il Manchester United irrompe su Bastoni, parte l’assalto

I due sono nella lista degli obiettivi difensivi del Manchester United. I Red Devils sono reduci da diverse stagioni complicate e devono tentare l’ennesima ricostruzione, partendo dal reparto arretrato che ha vissuto notevoli difficoltà e la mancanza di autentici leader negli ultimi anni.

E’ di vecchia data l’interesse per Bremer, che però la Juve non pare voler cedere. Stando a quanto riportato da ‘TeamTalk’, cresce invece la candidatura di Bastoni, per il quale si intenderebbe presentare a breve una proposta da oltre 60 milioni di euro. Anche nel caso dell’Inter, l’intenzione sarebbe quella di non lasciare andare il proprio difensore. Ma la situazione finanziaria del club, nel medio periodo, potrebbe anche obbligare a cessioni eccellenti. Dunque tutto da valutare attentamente nelle prossime settimane.