Niente Di Lorenzo, per la Juventus il colpo è nerazzurro

La Juventus può decidere di lasciar perdere la pista Di Lorenzo e puntare sul terzino nerazzurro: Giuntoli punta un altro esterno

La Juventus lavora per il futuro. In attesa dell’annuncio di Thiago Motta, Giuntoli non si ferma e sta battendo più strade per consegnare al tecnico italo-brasiliano una squadra in grado di competere per lo scudetto.

Sarà questo l’obiettivo bianconero il prossimo anno e per centrarlo è necessario mettere su una rosa che rispecchi i desideri del nuovo allenatore. Tra gli obiettivi ci sono sicuramente dei terzini, visto che le fasce sono le zone di campo dove la Juve appare scoperta. Non è un segreto che Giovanni Di Lorenzo sia uno dei papabili: il 31enne è in rotta con il Napoli ed ha chiesto la cessione.

Il suo acquisto però non si preannuncia semplice visto che la società azzurra lo ha dichiarato incedibile e che Conte lo ritiene importante nel suo progetto. Ecco perché alla Juve guardano anche ad altri potenziali candidati e il nome giusto potrebbe arrivare dai nerazzurri.

Calciomercato Juventus, occhi su Holm

A parlare delle mosse della Juventus per le fasce è Paolo Paganini, giornalista Rai, sul suo profilo X. “Viste le difficoltà per arrivare a Di Lorenzo, che vorrebbe trasferirsi a Torino ma il Napoli non lo vuole cedere, la Juventus per la fascia destra punta su Holm dell’Atalanta”.

Ventiquattro anni, svedese, è stato tra i protagonisti della splendida stagione della Dea con trentuno apparizioni, un gol e quattro assist. Un finale di stagione complicato a causa di un infortunio. Holm è a Bergamo in prestito con diritto di riscatto dallo Spezia. L’Atalanta lo potrà acquistare a titolo definitivo versando circa 8 milioni di euro nelle casse del club ligure.

La Juventus ci pensa e potrebbe decidere di virare su di lui nel caso in cui l’affare Di Lorenzo diventasse troppo complicato.