Milan, scatta la deadline: due settimane o salta tutto

Milan, scattata la deadline: ci sono due settimane di tempo altrimenti il rischio è che l’affare possa saltare

In attesa di annunciare Paulo Fonseca, pronto a diventare il nuovo tecnico del Milan, il club rossonero è al lavoro anche per quanto riguarda i prossimi innesti.

Chiaro che gli acquisti dovranno essere concordati con le idee del tecnico portoghese, ma alcuni nomi hanno decisamente un rilievo importante in casa Milan. La difesa è pronta a cambiare volto, con il sicuro arrivo di un difensore centrale e anche di un terzino destro. In quest’ottica attenzione a Tiago Santos, portoghese del Lille, cresciuto e valorizzato da Fonseca in Francia. La priorità però sarà certamente un centravanti. Perché il Milan ha ormai salutato Olivier Giroud e dunque sarà necessario acquistare un nuovo attaccante. Tanti sono i profili valutati. Piace molto Serhou Guirassy, con il Milan che si è visto con la dirigenza dello Stoccarda.

Milan, l’Arsenal fa sul serio per Sesko: due settimane per la firma

Oltre al guineano però ci sono altri nomi da considerare. Uno è Joshua Zirkzee, che però è un nome molto caldo anche per quel che riguarda la Juventus, ma anche il Bayern Monaco, visto che Kompany sarebbe tentato di riportarlo in Baviera grazie alla clausola.

In lista c’è pure Jonathan David, nome da tempo accostato ai rossoneri e ben noto anche allo stesso Fonseca, così come Benjamin Sesko, sloveno del Lipsia. Il problema maggiore legato a quest’ultimo però è l’alto valore del cartellino, oltre alla concorrenza. Sesko è valutato non meno di 50 milioni di euro e l’Arsenal avrebbe accelerato in maniera importante per il giocatore. La dirigenza londinese si è incontrata con Elvis Basanovic, agente del giocatore e come riferito da ‘Sky Deutschland’, il club inglese ha fissato una scadenza di due settimane. Entro quella data deve arrivare la firma sul contratto che legherà Sesko all’Arsenal: l’obiettivo dunque è chiudere l’affare prima dell’inizio degli Europei, dove Sesko sarà impegnato con la sua Slovenia.

Sesko è il primo obiettivo per l’Arsenal che per il Milan rappresenta un ostacolo decisamente arduo da superare. Gli inglesi sembrano infatti molto più avanti nella corsa allo sloveno e possono contare anche su una disponibilità economica maggiore. Più facile per il Milan arrivare ad altri obiettivi, anche se appare chiaro che prima di muoversi per il nuovo attaccante, il club dovrà annunciare il prossimo tecnico.