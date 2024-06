L’Inter ripensa a un grande bomber: spunta un’opzione decisiva

L’Inter può tornare a pensare a un grande bomber per il calciomercato: uno scambio potrebbe cambiare le cose

L’Inter si muoverà con qualche difficoltà sul calciomercato, esattamente come avvenuto nelle ultime stagioni, con la necessità di dare priorità alla sostenibilità del bilancio ed effettuare una sessione pressoché a costo zero.

Marotta e Ausilio dovranno bilanciare in maniera minuziosa entrate e uscite, in modo da far quadrare i conti e migliorare comunque la qualità della rosa. In tal senso, sarà importante capire quali reparti andranno migliorati e dove c’è più in necessità. Con il rinnovo di Lautaro Martinez, la coppia con Marcus Thuram resterà inalterata, e alle loro spalle ci saranno Taremi e Arnautovic. In vista di tutti gli impegni in programma, però, potrebbe essere utile un altro innesto molto importante, che possa essere al livello dei titolari.

Nelle scorse settimane si è parlato a più riprese di Joshua Zirkzee, che piace molto anche al Milan, ma attenzione soprattutto al Bayern Monaco che potrebbe avere intenzione di riportarlo in Baviera – le possibilità stanno aumentando nelle ultime ore. Ora l’Inter può accrescere le sue chance di arrivare al bomber.

L’Inter può tornare su Zirkzee: Marotta gioca la carta Carboni

Se la parte tecnica deciderà che l’arrivo di un altro attaccante è la priorità, allora la dirigenza dovrà trovare il tesoretto per affondare il colpo. La carta di scambio giusta da giocare è quella di Valentin Carboni. Il fantasista nell’ultima stagione ha giocato a intermittenza a Monza, ma è molto apprezzato da Raffaele Palladino, che ha sottolineato a più riprese le sue qualità.

Per questo, se davvero dovesse firmare con il Bologna, potrebbe chiederlo espressamente a Saputo e l’Inter, di tutta risposta, potrebbe deciderlo di inserirlo nell’operazione Zirkzee o sfruttare i buoni rapporti per mettere la freccia sulla concorrenza. Ricordiamo che il trequartista ha una valutazione di circa 30 milioni di euro, per cui l’esborso effettivo per l’olandese si abbasserebbe nettamente, consentendo alla Beneamata di sostenere l’operazione.

C’è da dire che l’attaccante potrebbe non essere la priorità per i campioni d’Italia. Il tesoretto derivato dalla cessione dell’argentino potrebbe essere investito per il portiere da affiancare a Sommer e per un nuovo difensore centrale, vista l’età e i problemi fisici di Acerbi.