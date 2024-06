Juve, rinnovo e fascia di capitano: proposta irrinunciabile

La Juventus al lavoro per il rinnovo e pensa ad un futuro da capitano: proposta irrinunciabile per il giocatore

In attesa di annunciare Thiago Motta come nuovo allenatore, la Juventus è al lavoro anche con i rinnovi. A tenere banco in casa bianconera è in particolare la questione legata ad Adrien Rabiot.

Il centrocampista francese sarà impegnato con la sua nazionale negli imminenti campionati europei, ma la volontà del club piemontese è quella di prolungare il contratto che scadrà a fine mese prima che il giocatore possa accasarsi a zero altrove. Il pressing è molto forte, sia da parte di Giuntoli, ma anche dello stesso Motta, che stima Rabiot (con cui ha condiviso lo spogliatoio del Paris Saint-Germain da giocatore) e che vorrebbe averlo nella propria rosa.

Juventus, rinnovo e fascia di capitano: il piano per convincere Rabiot

Ecco dunque che la Juventus, come sottolinea ‘La Gazzetta dello Sport’, ha formulato una nuova proposta per convincere il transalpino. Proposta che non tocca solo l’aspetto contrattuale.

La proposta di rinnovo prevede la proroga dei benefici fiscali del decreto crescita: sul piatto due anni più un terzo opzionato, che scatta in automatico al raggiungimento di alcuni obiettivi personali. Un consolidamento all’interno del progetto che andrebbe a far sì che Rabiot possa ereditare la fascia di capitano nel post Danilo. Proprio quest’importanza e questa centralità farebbero propendere a Rabiot di rimanere in bianconero.

Per ciò che riguarda l’ingaggio la Juventus spinge su quello attuale, che raggiunge i 9 milioni tra parte fissa e bonus. La madre-agente del giocatore Veronique, però, punta all’ingaggio più alto della rosa, com’è stato nell’ultima stagione. In questo senso il confronto è con Dusan Vlahovic, che il prossimo anno arriverà a guadagnare 10 milioni e mezzo, anche se la società è al lavoro per cercare di abbassare l’ingaggio del centravanti, spalmandolo su più anni, con un rinnovo al ribasso, così da raggiungere una soluzione più sostenibile. La Juve darebbe poi a Rabiot l’opportunità di giocare le competizioni più importanti: oltre alla Champions anche il Mondiale per Club. Delle carte importanti che il club bianconero può giocarsi per convincere il francese. E intanto, sottolinea la ‘Rosea’, dalla Continassa filtra cauto ottimismo sulla possibile permanenza del centrocampista.