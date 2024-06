Guai per gli azzurri: portiere ko e addio Europei

Il calciatore è costretto a dire addio agli Europei. E’ arrivata la nota ufficiale del club: “E’ stato attivato il protocollo UEFA”

E’ finita l’avventura agli Europei per il giovane calciatore della Nazionale italiana. La nota ufficiale del club non lascia, purtroppo, alcun dubbio.

“A seguito di un contrasto durante la gara della Nazionale Under 17 Italia-Inghilterra, valida per i Quarti dell’Europeo di categoria, il portiere rossonero Alessandro Longoni ha subito una “concussion” per cui è stato attivato il protocollo UEFA.

Il ragazzo è stato sottoposto ad accertamenti diagnostici che hanno dato esito negativo, ma dovrà necessariamente osservare 7 giorni di riposo (a partire dal giorno del trauma) motivo per cui non sarà disponibile per la Nazionale sia in Semifinale contro la Danimarca che nell’eventuale finale.”

Italia Under 17: out Longoni, gli azzurri si affidano a Camarda

Il comunicato che si può leggere sul profilo ufficiale X del Milan, dedicato al settore giovanile, arriva come un fulmine a ciel sereno.

Si tratta, infatti, di una brutta perdita per l’Italia Under 17, che aveva battuto l’Inghilterra, ai Quarti di finale, solamente ai rigori, grazie al super contributo del suo portiere.

Longoni non ci sarà, quindi, contro la Danimarca (ed eventualmente in finale), ma gli azzurri potranno comunque contare su Liberali e Camarda, altri due elementi del settore giovanile rossonero, che stanno facendo benissimo a Cipro.