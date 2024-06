DIRETTA Serie A, Atalanta-Fiorentina | Formazioni UFFICIALI LIVE

Cala il sipario sulla Serie A 2023/2024 con il recupero della ventinovesima giornata tra Atalanta e Fiorentina

Ultimo atto della stagione 2023/2024 per la Serie A: si recupera, infatti, il match rinviato il 17 marzo scorso per il malore occorso al dirigente Joe Barone, successivamente venuto a mancare, tra l’Atalanta e la Fiorentina.

Umori diametralmente opposti: i padroni di casa, guidati in panchina dal confermatissimo Gian Piero Gasperini, arrivano a questo appuntamento con l’Europa League in bacheca, dopo aver abbattuto il Bayer Leverkusen campione di Germania di Xabi Alonso in finale, e con la possibilità di balzare al terzo posto in classifica, scavalcando la Juventus, con una vittoria. Di contro, i viola di Vincenzo Italiano, probabilmente all’ultima panchina con i toscani, sono reduci dalla cocente sconfitta, la seconda consecutiva, patita nella finale di Conference League contro l’Olympiacos, competizione alla quale parteciperanno anche la prossima stagione, con la sicurezza dell’ottavo posto in graduatoria. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match del ‘Gewiss Stadium’ di Bergamo.

FORMAZIONI UFFICIALI ATALANTA-FIORENTINA

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Toloi, Hien, Scalvini; Holm, Ederson, Pasalic, Ruggeri; Koopmeiners, Lookman; De Ketelaere. All. Gasperini

FIORENTINA (4-2-3-1): Martinelli; Kayode, Ranieri, Martínez Quarta, Biraghi; Duncan, Lopez; Nico Gonzalez, Beltran, Castrovilli; Belotti. All. Italiano

CLASSIFICA SERIE A: Inter 94 punti; Milan 75; Juventus 71; Atalanta* 69; Bologna 68; Roma 63; Lazio 61; Fiorentina* 57; Torino e Napoli 53; Genoa 49; Monza 45; Verona e Lecce 38; Udinese 37; Cagliari e Empoli 36; Frosinone 35; Sassuolo 30; Salernitana 17

*una partita in meno