Calafiori-Zirkzee, la Juve ‘avvisa’ Thiago Motta: ne arriva soltanto uno

Calciomercato Juventus, il futuro di Calafiori e Zirkzee potrebbe essere strettamente connesso a quello di Thiago Motta, o forse no. Incastro a sorpresa

Con il conto alla rovescia per l’ufficialità dell’annuncio di Thiago Motta ormai scattato da giorni, la Juventus si sta già muovendo con largo anticipo sul mercato. Non sono pochi, infatti, i reparti sotto la lente di ingrandimento del football director Cristiano Giuntoli, che sta lavorando per provare a regalare al suo nuovo allenatore innesti importanti in tempi relativamente brevi.

I profili circolati nelle ultime settimane, del resto, si sposano perfettamente con il credo tattico dell’ormai ex allenatore del Bologna. Anche perché alcuni dei calciatori accostati con più forza alla Juventus sono stati valorizzati proprio dal tecnico italo-brasiliano. Ci stiamo riferendo – tra gli altri – soprattutto a Calafiori e a Zirkzee. Rispetto all’attaccante olandese, oggetto del desiderio anche di molti club inglesi oltre che italiani, l’ex difensore della Roma sembra essere molto più vicino alla Juventus. I bianconeri, però, non hanno ancora trovato l’accordo definitivo con il Bologna che non ha alcuna intenzione di fare sconti per il proprio gioiello. Tuttavia, a meno di cessioni importanti, immaginare che la “Vecchia Signora” riesca a piazzare il doppio colpo Calafiori-Zirkzee resta comunque un’ipotesi tutt’altro che in discesa.

Calciomercato Juventus, da Calafiori a Zirkzee: “Bisogna cercare un compromesso”

Intervenuto nel corso della diretta di ‘Radio Bianconera’, Domenico Marocchino ha espresso qualche perplessità all’idea che la Juventus riesca nell’obiettivo di regalare a Motta sia Calafiori che Zirkzee. Di seguito uno stralcio dell’intervento di Marocchino:

“Calafiori e Zirkzee alla Juventus? Una società non può accontentare sempre l’allenatore. Cerca di accontentarlo, ma una società ha le sue idee sia sulle cessioni che sugli acquisti in base alle sue disponibilità e ai suoi obiettivi. Si tratta di un marchingegno semplice ma non univoco. Bisogna cercare un grande compromesso. Chiaro che un allenatore può porre alcuni giocatori che vuole espressamente: ‘Io voglio Calafiori’. La società tenterà di accontentarlo, ma può anche darsi che tra Calafiori e Zirkzee lo accontenti con uno solo perché entrambi non possono arrivare e poi lì prendi un altro calciatore”.