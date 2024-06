Bonucci non perdona Allegri e sogna: “Vinco la Champions da tecnico della Juve”

L’addio alla Juventus, Thiago Motta in bianconero, la lite con Allegri e il suo futuro: Leonardo Bonucci parla dopo il ritiro

Thiago Motta approvato, la Juventus mai dimenticata. Leonardo Bonucci da qualche giorno può essere considerato un ex calciatore dopo la decisione di ritirarsi dal calcio giocato.

L’ormai ex difensore parla di passato e futuro in un’intervista alla ‘Gazzetta dello Sport’, in cui ritorna alla rottura con Allegri e con il club bianconero e non nasconde la voglia di tornare a Torino in una nuova veste.

Se la lite con Allegri in Juve-Palermo è la cosa che non rifarebbe (“è stata una reazione istintiva che potevo gestire meglio”), con un tecnico i rapporti si sono fermati all’ultima partita con la maglia bianconera: “Ci siamo parlati l’ultima volta a Udine, maggio 2023. Ognuno si comporta come meglio crede. Per ciò che abbiamo vissuto insieme, pur nei contrasti, penso che si potesse gestire tutto diversamente. Se dovessi incontrarlo al bar lo saluterei, ma non lo chiamerei io per un caffè”.

Proprio l’addio alla Juve è “una cicatrice che fa ancora male” e Bonucci conferma che avrebbe voluto un finale diverso “però forse non è ancora arrivato” anche perché – rimarca “la Juve è sempre stata tutto, da quando giocavo a pallone in camera con mio fratello. L’amore resta intatto”. Per questo ha rinunciato alla causa legale e per questo vede di bianconero il suo futuro: “Il mio sogno è alzare la Champions da tecnico della Juventus. Se Chiellini dovesse essere l’a.d. il rapporto sarebbe doppio, professionale e d’amicizia”.

Juventus, Bonucci promuove Thiago Motta

Da un futuro che ancora deve arrivare, con Bonucci che inizierà ora il corso per prendere il patentino di allenatore, a chi tra qualche giorno avrà il compito di guidare la Juventus verso il ritorno al successo, Thiago Motta.

L’ex bianconero promuove il tecnico in pectore della Juventus: “È diretto e ha personalità: mi piace tantissimo. Ha tutte le carte in regola per adeguare la Juve al calcio moderno e per fare molto bene, ma gli va dato il tempo”.