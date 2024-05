Striscione contro Theo Hernandez: sanzione UFFICIALE per Dumfries

Inter, la FIGC ha comminato un’ammenda per Dumfries a causa dello striscione esposto all’indirizzo di Theo durante la festa Scudetto

Grazie ad una fuga che definire irresistibile sarebbe solo un eufemismo, l’Inter ha potuto celebrare con largo anticipo la vittoria dello Scudetto. La festa per la conquista della seconda stella ha letteralmente inebriato il popolo nerazzurro, che bramava la conquista del tricolore.

Nel corso dei festeggiamenti della squadra e dello staff dell’Inter, non è però passato inosservato un episodio che, a distanza di tempo, ha fatto ancora parlare di sé. Stiamo parlando del cartellone mostrato da Dumfries, in cui si vede l’esterno olandese tenere al guinzaglio Theo Hernandez. Gesto per il quale la FIGC aveva aperto delle indagini, a seguito delle quali Dumfries è stato sanzionato con un’ammenda di 4 mila euro dopo aver patteggiato. Ecco uno stralcio del comunicato:

“A seguito di accordo di patteggiamento raggiunto dalle parti (ex art. 126 CGS), il calciatore dell’Inter Denzel Dumfries è stato sanzionato con un’ammenda di 4.000 euro. Sanzionata con un’ammenda dello stesso importo, a titolo di responsabilità oggettiva, anche l’Inter”.