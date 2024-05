Raiola incontra l’Inter: rinnovo in vista e la verità su Pinamonti | CM.IT

Non solo il prolungamento di Lautaro Martinez: summit in sede con l’agente Enzo Raiola per l’Inter, le ultime

Giornata frenetica per l’Inter e non solo per la fumata bianca in arrivo per Lautaro Martinez.

Oltre al nuovo contatto per il rinnovo del capitano argentino, che ha accettato le proposta del club per il prolungamento fino al 2029 a 10 milioni di euro a stagione (bonus compresi), la dirigenza nerazzurra ha incontrato questa mattina l’agente Enzo Raiola.

Come raccolto da Calciomercato.it, le parti hanno affrontato il tema sul prolungamento di Matteo Cocchi, talentuoso difensore classe 2007 in forza nella formazione Primavera. L’intenzione dell’Inter è quella di blindare il terzino sinistro (non ancora maggiorenne) oltre l’attuale scadenza fissata nel giugno 2025 e le trattative procedono positivamente.

Calciomercato Inter, niente ritorno per Pinamonti: le ultime sul futuro

Sul tavolo delle discussioni non è finito invece Andrea Pinamonti, che non rientra nei piani dell’Inter per un eventuale ritorno in nerazzurro. Il centravanti di Cles lascerà il Sassuolo dopo la retrocessione in Serie B degli emiliani e cerca una sistemazione nel massimo campionato dove giocare con continuità.

Il neopromosso Como e altre compagini in Serie A hanno sondato il giocatore, che ha estimatori anche all’estero. La prossima settimana è previsto un summit con la dirigenza del Sassuolo per fare il punto sul futuro di Pinamonti, che può lasciare i neroverdi anche con la formula del prestito.

Il classe ’99, autore di 11 reti nell’ultimo campionato, è sotto contratto fino al 2027 e la scorsa estate è stato riscattato per 20 milioni di euro.