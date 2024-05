Prima volta insieme: Totti in campo con il figlio Cristian

Nel corso dell’evento Cur in campo Francesco Totti ha giocato per la prima volta insieme a suo figlio Cristian

Di padre in figlio, mai come questa sera. Prima volta d’eccezione nel corso dell’evento Cur in campo, la manifestazione di beneficenza organizzata da ‘Calcio – Ultimi Romantici’ in svolgimento a Frosinone.

Sul terreno di gioco protagonista d’eccezione è Francesco Totti, di ritorno dalla partecipazione alla Kings League, ma anche un altro Totti: Cristian. Per la prima volta padre e figlio hanno indossato la stessa maglietta e condiviso qualche minuto in campo giocando con la stessa squadra.

Uno spezzone di partita insieme per i due Totti per rendere ancora più speciale la serata. Cristian Totti è reduce dall’esperienza in Spagna, con le giovanili del Rayo Vallecano dopo aver giocato ad inizio stagione con la primavera del Frosinone. Proprio a Frosinone il 18enne ha potuto condividere una parte di partita insieme al papà Francesco.