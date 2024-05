Juventus, nuovo colpo: c’è già l’accordo, cinque anni di contratto

La Juventus prepara diversi colpi in entrata, Giuntoli scatenato: l’indiscrezione sull’accordo per cinque anni di contratto

La Juventus porta avanti grandi manovre per la prossima stagione. Il club vuole farsi trovare pronto per l’avvio del nuovo ciclo e mette la rivoluzione nelle mani di Thiago Motta. Braccio operativo, sarà il ds Giuntoli, che dovrà districarsi al meglio tra rinnovi, cessioni e arrivi importanti.

Tra i nomi che circolano attorno ai bianconeri, anche quello di Di Lorenzo, in rotta con il Napoli. Il capitano dei partenopei è uno dei primi nomi nella mente del dirigente, che ha avuto occasione di lavorare con lui a lungo. Secondo la ‘Rai’, l’entourage del terzino avrebbe già un accordo di massima con il club bianconero per un contratto di cinque anni, un accordo verbale che si intenderebbe rispettare. Dall’altra parte, però, c’è Antonio Conte, in arrivo sulla panchina del Napoli, che parlerà con Di Lorenzo e sembra sicuro di riuscire a convincerlo a restare.