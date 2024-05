Dybala al Napoli, ecco perché è possibile: “Ha l’ingaggio di Zielinski”

Con l’arrivo di Conte in panchina, il mercato del Napoli si appresta a vivere un’estate molto calda. Spunta l’ipotesi Dybala dalla Roma

Antonio Conte è sempre più vicino a diventare il nuovo allenatore del Napoli. Dopo un lungo corteggiamento il presidente De Laurentiis sta per mettere sotto contratto il tecnico salentino ex Inter e Juventus. E ora i due potranno progettare il mercato estivo.

Tra giocatori in entrata e in uscita, il Napoli si candida ad essere tra le protagoniste della sessione che sta per aprirsi ufficialmente. Nel reparto offensivo si prevedono novità con l’addio di Osimhen che può finanziare grandi acquisti. Ma spunta anche una pista a sorpresa, quella che porta a Paulo Dybala della Roma. Sul tema è intervenuto il giornalista Boris Sollazzo, che ai microfoni di ‘Kiss Kiss Napoli’ ha spiegato perché l’affare è possibile: “Si può fare perché ha lo stesso ingaggio di Zielinski (che andrà gratis all’Inter, ndr). Se io dovessi scegliere uno tra lui e Lukaku, senza dubbi prenderei la Joya. Mi piacerebbe un tridente formato da Dybala, Kvaratskhelia e Simeone, perché secondo me con Conte in panchina anche uno come il Cholito potrebbe superare i 20 gol in Serie A. Meglio investire in altri ruoli”.