Sunderland, accordo raggiunto con Wicky: i dettagli | ESCLUSIVO

Il Sunderland ha scelto l’ex Young Boys Raphael Wicky per ripartire dopo una stagione da incubo. L’obiettivo sarà il ritorno in Premier

A meno di sorprese, il Sunderland ripartirà da Raphael Wicky. Stando alle informazioni raccolte in esclusiva da Calciomercato.it, i ‘Black Cats’ hanno strappato il sì del tecnico elvetico raggiungendo un accordo sulla base di un contratto biennale con opzione per un altro anno.

Nella prossima stagione, il Sunderland proverà a conquistare la promozione in Premier fallita quest’anno. Gli inglesi hanno vissuto una stagione da incubo, terminando la Championship al sedicesimo posto. L’annata è stata conclusa con Dodds, al quale lo scorso febbraio è stata affidata ad interim la squadra dopo l’esonero di Beale, a sua volta subentrato a Tony Mowbray.

Wicky può rappresentare la scelta giusta, nonostante arrivi da un esonero. La sua avventura alla guida degli Young Boys, durata quasi due anni, è stata comunque molto positiva, con la conquista di ben due trofei. Una Super League e una coppa nazionale per il 47enne ex centrocampista, con trascorsi all’Amburgo e all’Atletico Madrid. Per lui, che ha lavorato anche negli Stati Uniti, in particolare a Chicago, si tratterebbe della prima esperienza in Inghilterra.