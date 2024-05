Rabiot all’Inter, le cifre dello scippo sono state svelate

Il centrocampista francese non ha ancora rinnovato il contratto in scadenza a fine stagione con la Juventus

Continua a tenere banco in casa Juventus l’intrigo che riguarda il futuro di Adrien Rabiot. Il centrocampista francese, che un anno fa aveva prolungato per una sola stagione il contratto bianconero, è tornato a diventare un problema per i dirigenti juventini. Tra un mese esatto, infatti, il suo accordo andrà nuovamente in scadenza con il rischio di lasciare a costo zero il club.

Nonostante il cambio di allenatore imminente, dopo l’addio ufficiale di Massimiliano Allegri che proprio con Rabiot aveva instaurato un ottimo rapporto, il rinnovo del francese rimane prioritario nell’elenco delle trattative della prossima estate di Cristiano Giuntoli. In vista della partecipazione del centrocampista all’Europeo di Germania 2024 con la Francia, l’obiettivo dei direttore sportivo bianconero è quello di risolvere la questione prima dell’inizio del torneo così da poter concentrare le energie del club successivamente su altri obiettivi in entrata.

Sempre sulla mediana, ad esempio, rimangono accesi i fari del club su due profili come Teun Koopmeiners dell’Atalanta e Khephren Thuram del Nizza. Calciatori con caratteristiche ben definite che ben si sposerebbero con le idee di calcio di Thiago Motta, prossimo a diventare nuovo allenatore bianconero. Nel frattempo, non si placano i rumor circa un possibile inserimento dei rivali dell’Inter nei confronti di Rabiot. Marotta e Ausilio si sono specializzati negli ultimi anni in colpi a costo zero, come certificato dagli ultimi due relativi a Zielinski e Taremi.

Calciomercato Inter, i bookmaker rilanciano l’affare Rabiot

Il possibile approdo di Adrien Rabiot a costo zero all’Inter, oltre alle ultime indiscrezioni, è stato rilanciato con forza da vari bookmaker.

Il trasferimento gratis del forte centrocampista francese sotto i colori nerazzurri viene infatti pagato 2,75 volte la posta da Sisal e 3 da Better. Una quota che crea un certo scalpore, soprattutto se confrontata con altri obiettivi reali del club interista. Il colpo Joshua Zirkzee, che nelle scorse settimane è stato nei radar dell’Inter, viene offerto con una quota pari a 6, la stessa attribuita a Federico Chiesa. Quotazione più bassa per Paulo Dybala, pagato 5 volte la posta dai principali bookmaker. 3,50, infine, quella di Albert Gudmundsson per quanto riguarda il trasferimento dal Genoa all’Inter.