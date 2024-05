Mondiale per Club ‘cancellato’: Gravina all’attacco, cosa succede. Le dichiarazioni del presidente FIGC

Sta tenendo banco in queste settimane anche il nuovo, foltissimo, calendario per la stagione 2024/25. La Champions League, infatti, si allarga ed avrà più partite; sarà lanciato anche il nuovo Mondiale per Club.

L’amministratore delegato della Lega Serie A, Luigi De Siervo, a ‘La Gazzetta dello Sport’ si è espresso così sul nuovo calendario: “FIFA e UEFA hanno raddoppiato le gare, quelle delle leghe sono rimaste le stesse. Con questi tornei fanno concorrenza ai campionati nazionali”.

Un concetto che è stato ribadito anche dal presidente della FIGC, Gabriele Gravina: “Troppa offerta genera l’effetto negativo, perdiamo “attrattività”. Valutiamo insieme anche l’utilità del Mondiale per club“. La prima preoccupazione dei club è legata agli infortuni dei propri tesserati, oltre ai maggiori costi anche nella costruzione della rosa, per avere a disposizione un maggior numero di calciatori. Il grido di allarme nei confronti di UEFA e FIFA si fa sempre più forte.