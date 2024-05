L’Inter vende Lautaro Martinez: super offerta, scelta fatta

L’Inter e Lautaro Martinez si incontreranno a breve ed intanto spunta la scelta sul futuro dell’argentino: via con una super offerta

Giornate intense per l’Inter e Lautaro Martinez. La questione rinnovo tiene banco e la società vuole vederci chiaro e chiudere i giochi prima possibile.

Per questo entro 48 ore la dirigenza nerazzurra avrà un vertice con Alejandro Camano, agente del capitano dei campioni d’Italia, per provare ad appianare le distanze che ci sono, soprattutto dal punto di vista economico. Un incontro atteso dal popolo nerazzurro che vuole sentirsi dire che il ‘Toro’ continuerà ad indossare la maglia dell’Inter.

Qualcosa se ne saprà di più dopo il vertice atteso a Milano, intanto viene fuori quella che è la scelta da fare in caso di fumata nera. In mancanza di un avvicinamento sul rinnovo di Lautaro Martinez, l’Inter dovrà decidere quale strada intraprendere, quale percorso fare con l’attuale capitano. È proprio questo quello che ha chiesto Calciomercato.it ai propri utenti su X, con un sondaggio che era così formulato: “Distanza importante al momento tra Lautaro Martinez e l’Inter per il prolungamento di contratto: cosa dovrebbe fare Marotta con il capitano nerazzurro?”

Calciomercato Inter, Lautaro Martinez via: super offerta

Le strade che ha davanti l’Inter nel caso in cui non dovesse arrivare la fumata bianca per il rinnovo di Lautaro Martinez sono diverse. La prima, la più semplice, è accettare le richieste del calciatore sull’ingaggio: una soluzione approvata dal 19,1% di chi ha votato.

📊 MOMENTO SONDAGGIO! Distanza importante al momento tra #LautaroMartinez e l’#Inter per il prolungamento di contratto: cosa dovrebbe fare #Marotta con il capitano nerazzurro? 🧐 — calciomercato.it (@calciomercatoit) May 30, 2024

Meno quotate le soluzioni che porterebbero ad una conferma senza rinnovo o ad un addio nel 2025 (rispettivamente 14,9% e 12,8%). La strada però che raccoglie più consensi è quella più dolorosa per l’Inter: ben il 53,2% dei votanti, infatti, ha espresso la propria preferenza per la cessione di Lautaro Martinez davanti ad una super offerta. Quella che i tifosi nerazzurri sperano non arrivi mai.