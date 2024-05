Esposto alla Procura contro l’Inter: illecito sportivo e retrocessione 

Nuova richiesta inviata alla Federcalcio Italiana, alla Procura Federale e al Covisoc nei confronti del club nerazzurro

Non si placano le polemiche intorno all’Inter in seguito al cambio di proprietà avvenuto ufficialmente la settimana scorsa. Come raccontato negli ultimi giorni, Oaktree ha escusso il pegno sulle quote del club nerazzurro nelle mani di Suning, comprese anche quelle di LionRock, diventando il nuovo azionista di maggioranza al 99,96%.

In seguito alla rivelazione di pochi giorni fa di un portavoce dello stesso LionRock (ex socio di minoranza dell’Inter al 31,05%) diffusa dall’agenzia ‘Reuters’, nella quale veniva affermato che lo stesso fondo sarebbe uscito dal capitale nerazzurro già nel 2021, era stato sollevato un enorme polverone. Questo perché, come previsto dal Codice di Giustizia Sportiva, qualsiasi cambiamento degli azionisti di una società va immediatamente comunicato alla FIGC. Sul caso non è però intervenuta la Procura Federale, dal momento che negli ultimi bilanci dell’Inter LionRock è sempre apparso come socio di minoranza ed è stato rappresentato da Daniel Kar Keung Tseung nel CdA nerazzurro.

A rincarare la dose, nelle scorse ore ci ha pensato la Fondazione ‘Jdentità Bianconera’ che già in passato si era scagliata contro l’Inter. Nello specifico, la stessa ha inviato un esposto a FIGC, Procura Federale e Covisoc al fine di aprire un’indagine nei confronti del club interista alla luce dal passaggio di proprietà al fondo americano. Nella lunga richiesta si fa riferimento al primo esposto presentato lo scorso aprile, nel quale la fondazione sollecitava a far luce sui seguenti punti:

l’incapacità di GRAND TOWER S.à.r.l di far fronte alle proprie obbligazioni verso terzi;

l’insussistenza delle condizioni di idoneità della assunzione di garanzia da parte di GRAND TOWER S.à.r.l attraverso la (presunta) lettera di patronage ;

il fondamento delle criticità sollevate in or dine alla (in)sussistenza della continuità aziendale di FC INTERNAZIONALE MILANO spa .

Esposto contro l’Inter per presunto illecito sportivo

A questi, Fondazione ‘Jdentità Bianconera’ ha richiesto adesso agli Organi Federali di accertare e chiarire anche altri dubbi emersi negli ultimi giorni sull‘Inter.

Nello specifico, tornando al caso Oaktree, si è domandata “come sia stato possibile per il Fondo OAKTREE acquisire il 99,96% delle azioni di FC INTERNAZIONALE ITALIA spa, attraverso l’acquisizione del «controllo e la proprietà di LionRock Zuqiu Ltd, società che detiene indirettamente, tramite la sua controllata ISC SpA il 31,05% delle azioni dell’Inter», nonostante da fonti LIONROCK (vedi comunicato Reuters del 22.05.2024) sia emerso come il fondo «non avesse più interessi finanziari nel club dal 2021 (data della sottoscrizione del bond da 275 milioni con Oaktree)»e ciò in evidente contraddizione con documentazione di provenienza della stessa FC INTERNAZIONALE ITALIA spa”.

La stessa fondazione fa dunque notare che il caso potrebbe rientrare tra gli illeciti sportivi previsti dal Codice di Giustizia Sportiva che, tra le varie sanzioni, prevede una pesante penalizzazione di punti, esclusione dal campionato di competenza e retrocessione.