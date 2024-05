Cardinale non bada a spese: 100 milioni per scavalcare Juventus e Inter

Il Milan vuole ritornare a lottare per lo scudetto e affiderà la panchina a Fonseca dopo il divorzio da Pioli: le mosse sul mercato del club rossonero

Il Milan ha deciso e punterà in panchina su Paulo Fonseca dopo il divorzio da Pioli. Il portoghese è in arrivo alla guida dei rossoneri e tornerà in Italia dopo l’esperienza alla Roma.

Virata decisa quindi sul tecnico del Lille per la dirigenza di Via Aldo Rossi, pronta a investire sul mercato per costruire una rosa competitiva in grado di lottare per lo scudetto e prendersi la rivincita nei confronti dei cugini dell’Inter. Il ‘Diavolo’ lavora ovviamente anche per i rinnovi e la permanenza dei big Maignan e Theo Hernandez, quest’ultimo tentato in particolare dal Bayern Monaco. Certamente la priorità del Milan è un nuovo centravanti dopo l’addio di Giroud e c’è un nome che resta in cima alla lista dei desideri di Moncada e Ibrahimovic.

Calciomercato Milan, Zirkzee e altri tre rinforzi per Fonseca

Stiamo parlando di Joshua Zirkzee, destinato a lasciare il Bologna dopo la splendida stagione in Emilia che ha portato i felsinei a una storica qualificazione in Champions League.

Sull’olandese ci sarà da superare un’agguerrita concorrenza sia all’estero che in Italia, dove c’è soprattutto la Juventus in pressing sull’ex Bayern Monaco. Per Zirkzee servirà un investimento massiccio: 40 milioni per la clausola rescissoria (valida dal primo al 15 luglio), 5 milioni d’ingaggio all’anno e circa 7 milioni per le commissioni agli agenti riporta la ‘Repubblica’. Non si fermerà qui però il mercato del Milan perché il patron Cardinale è disposto a investire 100 milioni di euro sul mercato per rinforzare adeguatamente la squadra del futuro tecnico Fonseca. Nel mirino del ‘Diavolo’ ci sarebbero quindi anche Emerson Royal, Fofana e Igor negli altri ruoli, con il brasiliano ex Fiorentina e adesso al Brighton nome nuovo per la difesa come scrive ‘La Gazzetta dello Sport’.