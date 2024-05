Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi del 29 maggio

Dalla Gazzetta dello Sport, al Corriere dello Sport e Tuttosport: ecco i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani ed esteri di oggi, mercoledì 29 maggio 2024

La prima pagina del Corriere dello Sport: “Conte, ecco cosa chiede”. Kvara e Di Lorenzo intoccabili. Attacco: Lucca il primo nome. In taglio basso: “Milan, Zirkzee costa 55 milioni”. In taglio alto la finale di Conference League: “Furore Fiorentina”.

Così apre la Gazzetta dello Sport: “Inter, avanti tutti”. Oaktree vede dirigenti e tecnico: i big restano. DI spalla: Di Lorenzo, la Juve ci prova. E ancora: “Milan, c’è un mese per convincere Zirkzee”.

L’apertura di Tuttosport: “+39, rispetto e amore”. Trentanove anni fa la strage dell’Heysel, mai più morti e oltraggi. In alto la prestazione di Olympiacos-Fiorentina: “Fiorentina, col cuore!”. In basso: “Toro, in Europa con Buongiorno?”. E ancora: “Grana Lautaro. l’ira dell’Inter”.