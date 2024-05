Juve, salta la cessione: vuole giocare con Motta

Lunga intervista del calciatore che parla di futuro dopo l’ottima stagione che lo ha visto finalmente protagonista in Serie A

Dopo anni complicati, il giocatore ha finalmente trovato continuità diventando uno dei protagonisti della propria squadra.

Il futuro di Arthur Melo, nonostante l’ottima stagione con la maglia della Fiorentina, resta tutto da scrivere. Il riscatto da parte dei Viola non è certo, anche se ci sarebbe la volontà di trattenerlo a Firenze.

Il brasiliano, nelle ultime interviste, ha manifestato la volontà di rimanere in Toscana dove è letteralmente rinato: “Mi sono sentito di nuovo calciatore, è il momento migliore della mia carriera – afferma il giocatore ai microfoni di Relevo -. E stata la stagione in cui ho giocato più minuti in tutti questi anni. Anche con molta più esperienza dopo aver giocato in vari campionati e squadre. È un mix di tutto, anche mentale e sono più maturo”.

Juventus, Arthur: “Motta mi piace molto come allenatore”

Continuare a Firenze sembra, dunque, essere la scelta migliore per tutti, anche per la Juventus, che spera di incassare i 20 milioni di euro del riscatto. La Fiorentina, però, vuole trattare per abbassare il prezzo.

Un eventuale ritorno a Torino, però, non sembra esser visto da Arthur come un problema. Il brasiliano troverebbe alla Juve il connazionale Thiago Motta: “Il Bologna sta giocando molto bene, è molto ben allenato, con possesso di palla, palla corta, tecnico, non c’è tanto gioco diretto, ma ha un gioco più elaborato. È una delle mie qualità , le migliori che ho – afferma Arthur -. Mi piace molto Thiago Motta come allenatore, vedremo se lavoreremo insieme o no”. Il brasiliano attualmente alla Fiorentina non chiude, dunque, la porta alla Juventus.