Gol, Var e beffa per la Fiorentina: scoppia il caos nel finale

Ecco cosa è successo in occasione del gol che ha portato la squadra greca dell’Olympiacos in vantaggio contro la Fiorentina

Dopo una partita alquanto soporifera, il gol che sblocca la finale di Conference League arriva al 116′. Ci ha pensato il solito El Kaabi a trovare la rete che ha portato avanti l‘Olympiacos contro la Fiorentina. Un gol, che però, è destinato a far discutere e non poco.

L’arbitro Soares Dias, precedentemente, infatti, sembrava intenzionato ad interrompere l’azione per un fallo ai danni di Milenkovic. Si era addirittura portato il fischietto in bocca, ma ha poi lasciato proseguire e immediatamente dopo è arrivato il gol dell’attaccante della squadra greca.

I minuti successivi alla rete sono stati comunque intensi: si è aspettato che in sala VAR si tirassero le linee per stabilire se El Kaabi fosse in fuorigioco o meno. Dopo qualche istante, però, è arrivata la conferma, con l’Olympiacos, che dopo 5 minuti di recupero ha potuto esultare.