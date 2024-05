DIRETTA finale Conference League, Olympiacos-Fiorentina: FORMAZIONI UFFICIALI LIVE

Calciomercato.it vi offre la finale dell’Agia Sophia’ tra l’Olympiacos di Mendilibar e la Fiorentina di Italiano in tempo reale

La Fiorentina affronta l’Olympiacos ad Atene nella finalissima della terza edizione della Conference League. Una sfida che determinerà chi iscriverà il proprio nome nell’albo d’oro della terza manifestazione europea per club sotto a quelli di Roma e West Ham, che sarà diretta dall’arbitro portoghese Soares Dias.

Da una parte i viola di Vincenzo Italiano, che hanno chiuso il campionato di Serie A all’ottavo posto a prescindere dal recupero di domenica prossimo contro l’Atalanta, vogliono riscattarsi dopo aver perso la finale un anno fa contro il West Ham e aggiudicarsi il loro secondo trofeo internazionale della storia dopo la Coppa delle Coppe del 1961. I gigliati sono arrivati a questo appuntamento dopo aver eliminato il Maccabi Haifa agli ottavi, il Viktoria Plzen ai quarti e il Club Brugge in semifinale. Dall’altra parte i biancorossi di José Luis Mendilibar, si sono piazzati al terzo posto della Super League greca e hanno dovuto fare un turno in più essendo retrocessi dall’Europa League. I Thrilos hanno avuto la meglio nell’ordine su Ferencvaros, Maccabi Tel Aviv, Fenerbahce e Aston Villa. In caso di parità al 90esimo si andrà ai tempi supplementari ed eventualmente ai calci di rigore. Non ci sono precedenti ufficiali tra le due formazioni. La partita sarà visibile in tv su Sky Sport ma anche in chiaro su Tv8 oltre che in streaming su smartphone, tablet e pc sulle app di Now e di Dazn. Calciomercato.it vi offre il match dello stadio ‘Agia Sophia’ tra Olympiacos e Fiorentina live in tempo reale.

Formazioni UFFICIALI Olympiacos-Fiorentina

OLYMPIACOS (4-2-3-1): Tzolakis; Rodinei, Retsos, Carmo, Ortega; Hezze, Iborra; Podence, Chiquinho, Fortounis; El Kaabi. All. Mendilibar

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Dodo, Milenkovic, Quarta, Biraghi; Arthur, Mandragora; Gonzalez, Bonaventura, Kouame; Belotti. All. Italiano