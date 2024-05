Dalla Juve al Napoli: 47 milioni e addio immediato

Il giocatore non appare intenzionato a lasciare la Spagna. L’idea è quella di continuare con la squadra in cui si è rilanciato

La stagione si è chiusa con dieci gol e sei assist, in trentasei partite disputate. Un bottino niente male per l’attaccante che veniva da un periodo decisamente complicato.

Mason Greenwood è riuscito così a rilanciarsi giocando con la maglia del Getafe. Nelle scorse ore sono, però, arrivati i saluti. Il prossimo 30 giugno, infatti, scadrà il prestito e sarà costretto a far ritorno in Inghilterra, al Manchester United, proprietario del suo cartellino.

Il futuro del giocatore classe 2001, nato a Bradford, appare essere, comunque, lontano dai Red Devils. La volontà delle parti è quella di separarsi. Secondo quanto riportato da TeamTalk, Greenwood vorrebbe continuare a giocare al Getafe. Gli spagnoli sarebbero così pronti a trattare con gli inglesi, ma l’affare non è certo facile.

Juve, affare in salita per Greenwood: il punto della situazione

La volontà dell’attaccante è quella di giocare con la squadra con cui si è rilanciato, ma andrà convinto il Manchester United che vorrebbe incassare 47 milioni di euro dalla sua cessione.

La Juventus è dunque avvertita. I bianconeri non sono ad oggi una prima scelta per il giocatore e il prezzo non è certo basso. Anche TeamTalk conferma, comunque, l’interessamento da parte dei bianconeri e aggiunge che sulle tracce del giocatore ci sarebbero anche il Napoli e l’Atletico Madrid.