Chiesa, la mossa della Juventus spiazza il calciatore: ecco cosa sta succedendo

Decisione forte della Juventus per il futuro di Federico Chiesa: l’ex Fiorentina in scadenza tra un anno

Sono diversi i giocatori con un contratto in scadenza al 30 giugno 2025 in casa Juventus: tra questi spicca anche Federico Chiesa.

La Juventus vuole e deve muoversi in anticipo: il 30 giugno 2025 scadranno i contratti di molti calciatori e il club bianconero non ha intenzione di farsi trovare impreparato, anche e soprattutto alla luce del Mondiale per Club, in programma tra il 15 giugno e il 13 luglio 2025. Insomma, il rischio è che alcuni calciatori inizino la competizione senza però terminarla, a meno che la Fifa non conceda deroghe straordinarie.

In particolar modo, il 30 giugno 2025 andranno a scadenza i contratti di Iling-Junior, Kean, McKennie, Danilo, Perin, De Sciglio e Szczęsny, ma soprattutto quello di Federico Chiesa. Quello dell’ex Fiorentina, infatti, rappresenta il ‘caso’ più delicato da gestire per la Juventus e per il direttore Cristiano Giuntoli in vista della prossima stagione.

Calciomercato Juventus, la decisione sul futuro di Chiesa

Dopo la vittoria della Coppa Italia nella finale con l’Atalanta, l’attaccante si è detto disponibile a restare in bianconero, a patto che ci sia un confronto con la società in merito ai progetti futuri.

Finora, però, il confronto con l’entourage dell’ex viola per quanto concerne il rinnovo di contratto non ha partorito risultati. L’intenzione della Juventus è di evitare il rischio di perdere il giocatore a parametro zero tra un anno, ma allo stesso tempo non sembra essere intenzionata a concedere cifre clamorose sull’ingaggio, anche se il giocatore gradirebbe un adeguamento dello stipendio come riportato dal Corriere dello Sport.

E poi c’è da considerare la variabile Thiago Motta che potrebbe rilanciare Chiesa. Ad ogni modo, sembra che l’allenatore italo-brasiliano non si opporrebbe ad una eventuale cessione dell’ex viola il cui futuro verrà delineato nelle prossime settimane. La sensazione è che la sua situazione sia particolarmente ‘fluida’. Tradotto, da qui a qualche settimana potrebbe accadere di tutto, con Roma e Napoli fortemente interessate all’esterno bianconero.