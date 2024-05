“Scudetto revocato”: scoppia il nuovo caso Inter

Il caso LionRock fa scatenare i tifosi e c’è anche chi arriva ad ipotizzare la possibile revoca dello scudetto vinto dall’Inter

Se è chiamata pazza Inter un motivo ci sarà. E così, anche nell’anno del ventesimo scudetto, vinto con una certa disinvoltura, la società nerazzurra finisce per far parlare di sé.

Lo ha fatto sicuramente in positivo sul campo, ma anche fuori dal terreno di gioco argomenti di discussione non sono mancati. È il caso del passaggio di proprietà da Suning a Oaktree, con il fondo americano che ha preso il controllo dell’intero club dopo il mancato pagamento del finanziamento fatto nel 2021.

Una data che è anche quella dell’uscita di scena di LionRock che possedeva il 31,05% delle quote del club. Quote che, stando a quanto comunicato dallo stesso fondo, erano passate di mano già nel 2021. Lo riferisce ‘Dagospia’ che però si domanda anche perché la Figc non sapesse nulla di tutto ciò, arrivando a parlare di “una delle più gravi violazioni del diritto sportivo. Ovvero la non comunicazione di un cambiamento dei soci”.

Inter, tifosi infuriati: “Scudetto da revocare”

Una situazione che ha fatto ovviamente discutere molto sui social con i tifosi delle altre squadre che hanno invitato la Figc a fare chiarezza e ad intervenire penalizzando in qualche modo l’Inter, se l’accusa lanciata da Dagospia fosse confermata.

Un vero e proprio polverone con chi arriva a chiedere la revoca dello scudetto all’Inter e l’assegnazione a tavolino al Milan.

Ecco alcuni tweet:

Twittate più possibile del vaso #Lionrock

Se si fa tanto rumore è impossibile non ascoltare — JAMES (@illeggendario1) May 27, 2024

Si dimettono in blocco i membri Covisoc ed esce fuori il caso Lionrock

Tic tac signori

TICA TAC — JAMES (@illeggendario1) May 27, 2024

@andreaabodi ma quindi indagherete sull’Inter per la questione LionRock? Il Milan riceverà il suo meritatissimo 20esimo scudetto conquistato meritatamente essendo arrivato primo tra quelle che potevano iscriversi? https://t.co/j60QGJPjnu — Il Sumologo 🔴⚫️⭐️⭐️ (@katrickpluivert) May 27, 2024

Sta cadendo il sistema pezzo dopo pezzo I pignoratti tra qualche mese si ritroveranno con uno scudetto revocato e un mare di merda da mangiare Quando si vince da sporchi è facile , ma poi ti ritorna in culo — LionRock (@IncazzatoM) May 27, 2024

Quindi oggi veniamo a sapere che Lionrock non ha più quote Inter da 3 anni, ma piccolo particolare in FIGC nessuno lo sapeva fino a oggi. È un gravissimo illecito sportivo perché i cambi di soci devono sempre essere comunicati

E gli amichetti in procura indagano il Milan#IMInter — Pelé perché Pelato (@MontaltoMassimo) May 27, 2024