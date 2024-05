Scelta svelata in tv, l’Inter batte un (terzo) colpo

L’Inter pronta a chiudere anche il terzo colpo dopo Taremi e Zielinski: la scelta è già stata fatta, arriva il baby bomber

Con lo scudetto, e la seconda stella, sul petto. L’Inter ripartirà con la voglia di ripetere l’annata trionfale che si è appena conclusa.

Sarà un’Inter per forza di cose diversa, in primo luogo dal punto di vista societaria. Il club è passato nelle mani di Oaktree che ne ha preso il controllo dopo il mancato pagamento del prestito da parte di Zhang. Una svolta che sarà però all’insegna della continuità: il fondo americano ha garantito continuità dal punto di vista tecnico, con la conferma di Marotta, Ausilio e, ovviamente, Inzaghi.

Saranno loro a programmare il futuro, partendo ovviamente dal mercato. Qualcosa di importante è già stato fatto con gli arrivi gratis di Taremi e Zielinski. Altro verrà fatto e, in attesa di capire quel che accadrà sul fronte uscite, ecco che un acquisto sembrerebbe essere già deciso.

Calciomercato Inter, arriva il baby bomber

La stagione che verrà per l’Inter sarà ricchissima di impegni. Oltre a campionato e coppa Italia, spazio lo troverà la nuova Champions con due partite in più in programma, quindi la Supercoppa formato final four ed, infine, il Mondiale per club.

Con un calendario così fitto sarà necessaria una rosa extra-large ed allora potrebbero essere fatte scelte diverse anche dal punto di vista della composizione della rosa. Ne è convinto anche Beppe Bergomi che a ‘Sky’ ha detto la sua su quale potrà essere il prossimo colpo nerazzurro.

Secondo l’ex bandiera interista, infatti, “potrebbe arrivare un quinto attaccante giovane”. Con la presenza (quasi) sicura di Lautaro, Thuram e il nuovo arrivato Taremi, resta da capire quel che accadrà con Arnautovic, con Sanchez destinato all’addio. Poi un altro nuovo attaccante: un giovane bomber secondo Bergomi per completare l’attacco.