Rinnovo dopo la Champions, ora è UFFICIALE

Dopo la Champions League arriva il rinnovo: adesso è ufficiale la firma

La prossima Champions League 2024/2025 sarà ricca di novità. Non solo per il nuovo format, con un maggior numero di squadre e l’eliminazione della fase a gironi, ma anche per la presenza di tante formazioni esordienti e che tornano a distanza di tempo nella maggior competizione europea per club.

Dal Girona al Brest, passando per il Bologna, ma c’è anche l’Aston Villa. E il club di Birmingham, questa stagione eliminato dall’Olympiacos nella semifinale di Conference League, è riuscito a centrare la qualificazione grazie al quarto posto in classifica in Premier League. Un traguardo prestigioso per i ‘Claret and Blue’, che hanno annunciato nel frattempo un importantissimo rinnovo.

Unai Emery, tecnico basco dei ‘Villans’ ha infatti prolungato il proprio contratto fino al 2029. L’allenatore continuerà dunque a sposare il progetto del club inglese, campione d’Europa nel 1982, con cui si è legato per i prossimi quattro anni. “Sono molto entusiasta di continuare questo viaggio senza limiti ai nostri sogni”.