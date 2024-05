Milan, svolta a destra: incontro in sede con l’agente

Summit tra i rossoneri e il procuratore di un calciatore nel mirino per rinforzare la fascia destra. Ma il suo nome non è in cima alla lista

Il Milan è a caccia di un nuovo laterale destro. Calabria dovrebbe rinnovare, ma i rossoneri intendono aggiungere un elemento di maggior spessore del capitano. A tal proposito, si registra un incontro oggi in sede con l’agente di un laterale finito nel mirino della dirigenza.

Si tratta di Emerson Royal, brasiliano (non comunitario) in uscita dal Tottenham. Si parla di una richiesta sui 15 milioni di euro per il classe ’99, legato agli ‘Spurs’ da un contratto in scadenza a giugno 2026. Nella giornata di oggi, il suo rappresentante Castagna si è recato nella sede del club di Red Bird per parlare del suo assistito col management milanista.

Emerson è un profilo che piace al Milan, tuttavia non è il nome in cima alla lista. Il preferito risulta essere Tiago Santos, ventuenne di grandissima prospettiva e apprezzato, non a caso, anche da altri grandi società europee.

Il suo agente è Jorge Mendes e la squadra quel Lille dal quale arriverà il successore di Stefano Pioli, vale a dire Paulo Fonseca. Il prezzo di Tiago Santos si aggira sui 12/13 milioni di euro.