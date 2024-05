L’annuncio scuote la Serie A: “L’allenatore dirà addio al calcio”. Le dichiarazioni dopo l’ultimo turno di campionato

Si sono dovuti attendere i minuti finali dell’ultima giornata di campionato per conoscere la terza squadra retrocessa in Serie B. La sconfitta casalinga con l’Udinese ed il gol dell’Empoli hanno condannato il Frosinone di Di Francesco.

Un finale thriller, quello dello Stirpe di Frosinone, che sembra aver segnato profondamente Eusebio Di Francesco. Il giornalista Daniele Ciardi, intervenuto a ‘Radio Radio’, ha parlato così all’indomani della dolorosa retrocessione dei ciociari: “Per quello che lo conosco, non mi stupirei se oggi Eusebio Di Francesco annunciasse il suo addio al calcio come allenatore. Nonostante sia ancora giovane, è davvero molto provato per la retrocessione del Frosinone, che arriva dopo altre esperienze negative”.

“Angelozzi lo ha convinto a tornare in panchina dopo quasi tre anni in cui era fermo per l’ottimo rapporto tra i due sin dai tempi del Sassuolo, ma ora Di Francesco potrebbe prendere una decisione clamorosa“, ha annunciato il giornalista ciociaro. Si attende ora la decisione del tecnico ex Sassuolo e Roma.