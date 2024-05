Entusiasta della Serie A: tra Juventus e Milan spunta Conte

Il calciatore è entusiasta di approdare in Serie A: Juventus e Milan alla finestra, ma occhio all’inserimento di Conte

Il gong per la Serie A è suonato. Chiuso il campionato, il calciomercato può ora prendersi liberamente la scena. I prossimi saranno i giorni dei grandi annunci in panchina: Juventus, Milan, ma anche Napoli, Bologna e ancora Fiorentina e Torino toglieranno il velo al nome degli allenatori che siederanno in panchina il prossimo anno.

Poi sarà il momento di costruire le squadre del futuro con alcune trattative che sono già state chiuse ed altre che si stanno delineando. Con cinque squadre in Champions, la Serie A torna ad essere un campionato attrattivo e sarà per questo che un calciatore della Premier League avrebbe scelto proprio l’Italia per il suo futuro.

Si tratta di Pierre-Emile Hojbjerg, centrocampista danese in uscita dal Tottenham e lo scorso gennaio accostato a Juventus e Napoli. Ora anche il Milan sarebbe potenzialmente interessato, ma intanto emerge una novità importante.

Calciomercato Juventus, Hojbjerg vuole la Serie A

Secondo quanto riferisce ‘Football Insider’, infatti, il danese avrebbe già scelto la prossima destinazione.

Nessuna decisione sul club nel quale trasferirsi, ma idee chiare sul campionato in cui giocare: la Serie A. Il 28enne, stando al portale inglese, sarebbe entusiasta all’idea di trasferirsi in Italia e avrebbe già comunicato la sua preferenza al Tottenham. Ora bisognerà capire quale squadre accontenterà le richieste degli Spurs con la Juventus e il Milan che, al momento, sembrerebbero orientate su altri profili.

Potrebbe riprendere corpo la pista Napoli, soprattutto se dovesse arrivare Conte visto che il tecnico salentino ha già allenato Hojbjerg, facendone un punto di riferimento degli Spurs sotto la sua gestione.