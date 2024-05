Conte scippa Roma: doppio colpo dopo la firma

Antonio Conte per il nuovo Napoli è pronto a strappare alla capitale quelli che sono forse i due giocatori più importanti

Antonio Conte e il suo Napoli. Sta cominciando a prendere forma l’avventura azzurra del mister salentino, anche se paradossalmente bisogna ancora chiudere e ufficializzare l’accordo. Due giorni fa vi abbiamo raccontato di un’intesa economica definita, ma a mancare è l’ok totale di De Laurentiis che sta analizzando nei dettagli il contratto. La strada comunque è tracciata, De Laurentiis sta riuscendo nell’intento e se vogliamo nel sogno di portare al Maradona uno degli allenatori più importanti del panorama europeo. Forse l’unico che effettivamente è in grado di rimettere a posto i mille e più cocci in cui questa stagione ha distrutto il Napoli.

Anche ieri nell’ultima di campionato il clima è rimasto lo stesso dopo lo 0-0 con il Lecce. A fine partita contestazione furiosa da parte dei tifosi che non hanno risparmiato davvero nessuno. Neanche il capitano Di Lorenzo, neanche Victor Osimhen che dovrebbe aver salutato definitivamente Napoli. Una prima lista di nomi da far recapitare ad Antonio Conte è stata già stilata, sia come caratteristiche che come nomi. E porta più di una volta nella capitale. Ad esempio a centrocampo stuzzica e non poco il profilo di Luis Alberto, in uscita dalla Lazio. Lotito lo lascerebbe andare per circa 15 milioni di euro, può completare la mediana con qualità e gol che sono mancati tantissimo quest’anno. E in avanti il nome è fondamentalmente uno ben chiaro nella testa di Conte: Romelu Lukaku.

Napoli, Conte vuole Lukaku e Luis Alberto

Big Rom è il suo pupillo, il mister ha bisogno di fisicità visto e trovare certe caratteristiche è complicatissimo. Il belga ce l’ha, a prescindere da un’eventuale operazione incrociata con il Chelsea per Osimhen. Il cui futuro resta comunque nebuloso. Due colpi da Roma che farebbero cambiare il volto del Napoli.



Tra l’altro sarebbero due calciatori già prontissimi e abituati a stare ad alto livello. E con il solo campionato come impegno della prossima stagione, possono incidere entrambi in maniera ancora più importante. Come vi abbiamo raccontato, Lukaku resterebbe volentieri in Italia, anzi ha già avuto dei contatti proprio con Conte, suo ex allenatore all’Inter. Il futuro è ora.