PAGELLE E TABELLINO FROSINONE-UDINESE: psicodramma Di Francesco, Davis è la provvidenza

Pagelle e tabellino di Frosinone-Udinese, match valido per la 38esima giornata del campionato di Serie A TIM 2023/24

FROSINONE

Cerofolini 6,5

FLOP Lirola 5: lui e Zortea nel primo tepo fanno rischiare e non poco il Frosinone. Solo che il romeno reagisce, cerca pure spesso il gol e ci va vicino. Lui invece rimane un po’ impantanato, continua a fare qualche errore di troppo. Non particolarmente in luce. Dall’85’ Cuni sv

Romagnoli 6,5

Okoli 6

Zortea 5,5

TOP Brescianini 6,5: corona una stagione incredibile con una prestazione maiuscola. Ed è l’ennesima. È dappertutto, il classico box-to-box che sa fare tutto e in maniera molto efficace. Determinato nei contrasti, voglioso all’ennesima potenza, con la bava alla bocca. E poi attacca la porta, si allarga, va in percussione, dribbla. Peccato che non basti. Dall’87’ Gelli sv

Barrenechea 5

Valeri 5,5

Soulé 6. Dall’85’ Ghedjemis sv

Harroui 5,5. Dall’85’ Reinier sv

Cheddira 5

All: Eusebio Di Francesco 5

UDINESE

Okoye 7

Kristensen 6

Bijol 6

Perez 6

Ehizibue 5,5. Dal 58′ Ferreira 6

Kamara 6,5. Dall’87’ Zemura sv

Walace 6

Payero 6

Samardzic 6,5

FLOP Brenner 5: sbaglia un gol clamoroso nei primi minuti, solo davanti al portiere. Nel primo tempo non cominbina praticamente nient’altro, né a livello di occasioni né di gioco. E infatti Cannavaro lo toglie all’intervallo. TOP Dal 46′ Davis 7: poche storie, entra e cambia l’attacco dell’Udinese. Non fa niente di trascendentale, anzi è costretto a giocare molto lontano dalla porta ma è preciso e pulito a livello tecnico. Fa le cose giuste e semplici, che a volte sono le più efficaci. E poi segna il gol che impacchetta e blinda la salvezza all’Udinese e a Cannavaro. Segna uno dei gol più importanti della storia recente dei friulani.

Lucca 5,5

All: Fabio Cannavaro 6

Arbitro: Doveri 5,5

Il tabellino di Frosinone-Udinese

Marcatori: 76′ Davis (U)

FROSINONE (3-4-2-1): Cerofolini; Lirola, Romagnoli, Okoli; Zortea, Brescianini, Barrenechea, Valeri; Soulé, Harroui, Cheddira.

A disposizione: Frattali, Palmisani, Marchizza, Baez, Cuni, Reinier, Gelli, Garritano, Kvernadze, Ibrahimovic, Ghedjemis, Monterisi, Bonifazi, Mazzitelli, Lusuardi.

All: Eusebio Di Francesco

UDINESE (3-4-2-1): Okoye; Kristensen, Bijol, Perez, Ehizibue, Kamara, Walace, Payero, Samardzic, Brenner, Lucca.

A disposizione: Mosca, Padelli, Ebosele, Zarraga, Davis, Fonseca, Abankwah, Tikvic, Thaouvin, Kabasele, Giannetti, Zemura, Pereyra.

All: Fabio Cannavaro

Arbitro: Doveri