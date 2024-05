L’Udinese condanna il Frosinone alla B. Gioia Empoli, pari per Inter e Lazio | HIGHLIGHTS

Si è ufficialmente chiusa l’ultima giornata di Serie A, in attesa del recupero del prossimo 2 giugno tra Atalanta e Fiorentina

Con gli ultimi quattro incontri di questa sera, anche la giornata numero 38 del campionato italiano si è conclusa. Per decretare la chiusura ufficiale di questa Serie A, però, bisognerà attendere il recupero del prossimo 2 giugno tra Atalanta e Fiorentina, match rinviato lo scorso marzo per la tragica scomparsa di Joe Barone.

Tra le sentenze di quest’ultimo turno, si è decisa l’appassionante lotta in basso alla classifica tra Udinese, Frosinone ed Empoli per non retrocedere. Nello scontro diretto dello Stirpe è stata l’Udinese ad avere la meglio grazie al gol di Davis in una partita rimasta in bilico per tutti i 90 minuti. In virtù poi del successo dell’Empoli sulla Roma ottenuto grazie al gol determinante di Niang, a retrocedere è dunque il Frosinone di Eusebio Di Francesco che si aggiunge a Salernitana e Sassuolo.

Si sono chiusi in parità gli altri due match di serata: 2-2 tra Verona-Inter e 1-1 tra Lazio-Sassuolo. Gara spettacolare quella del Bentegodi con l’Inter passata in vantaggio con Arnautovic. Dopo la rimonta iniziata da Noslin e completata da Suslov, sempre l’austriaco a fine primo tempo ha trovato la doppietta. Accade invece tutto nella ripresa tra Lazio e Sassuolo: alla rete del vantaggio di Zaccagni ha risposto il pareggio di Viti appena pochi minuti dopo.

Serie A, risultati e classifica dopo la 38esima giornata

Andiamo dunque a vedere la classifica aggiornata di Serie A dopo i risultati di quest’ultimo turno di campionato.

Empoli-Roma 2-1: 13′ Cancellieri (E), 45’+1 Aouar (R), 90’+3 Niang (E)

Frosinone-Udinese 0-1: 76′ Davis

Lazio-Sassuolo 1-1: 60′ Zaccagni (L), 66′ Viti (S)

Verona-Inter 2-2: 10′ Arnautovic (I), 16′ Noslin (V), 37′ Suslov (V), 45’+1 Arnautovic (I)

CLASSIFICA SERIE A: Inter punti 94, Milan 75, Juventus 71, Atalanta* 69, Bologna 68, Roma* 63, Lazio 61, Fiorentina* 57, Torino e Napoli 53, Genoa 49, Monza 45, Lecce 38, Verona 38, Udinese 37, Empoli e Cagliari 36, Frosinone 35, Sassuolo 30, Salernitana 17.

*una partita in meno