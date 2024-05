Futuro Gasperini, la ‘melina’ di Percassi: “Speriamo sia meglio”

Penultimo appuntamento di campionato per l’Atalanta, reduce dal successo in finale di Europa League contro il Leverkusen. L’annuncio di Percassi sul futuro di Gasperini

L’Atalanta ha riscritto la storia. Il tris rifilato al Bayer Leverkusen ha permesso agli uomini di Gasperini di conquistare l’Europa League al cospetto dei Campioni di Germania. Con una città in festa, a tenere banco sono anche i colloqui tra la proprietà e Gasperini in vista del possibile rinnovo di contratto del tecnico nerazzurro con relativo adeguamento.

A tal proposito, nel pre partita di Atalanta-Torino sono arrivate anche le parole di Luca Percassi, amministratore delegato del club nerazzurro. Ai microfoni di Sky Sport, dopo aver raccontato le sue emozioni che hanno fatto seguito al successo contro il Bayer, Percassi ha lanciato nuovi input anche sulla situazione Gasperini. Di seguito le sue parole: “Quella vissuta è un’emozione talmente forte che vogliamo godercela fino in fondo. Vogliamo cercare di far bene, sapendo che giochiamo la 55° partita dell’anno. I ragazzi hanno fatto qualcosa di straordinario, vediamo come va oggi”.

Percassi ha poi ripreso la metafora utilizzata da Gasperini, che dopo il successo europeo aveva equiparato la sua decisione sul futuro alla scelta tra una moglie con figli (l’Atalanta) e una donna bellissima. Ecco quanto riferito: “Futuro Gasperini? Se ne sta parlando tanto, siete molto aggiornati sui singoli incontri che si stanno facendo. Speriamo che la moglie sia meglio di qualche fidanzata“.