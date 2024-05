Frosinone, Marchizza tarantolato: in panchina esulta per il gol della Roma e trascina

Marchizza irrequieto in panchina, prima si scalda e poi guida l’esultanza dei compagni al gol di Aouar e prendicando calma ai giocatori in campo

Lo avevamo detto, lo Stirpe è una bolgia di giallazzurro, e per stasera anche un po’ giallorosso. Se l’Empoli infatti non batte la Roma, il Frosinone è salvo anche con una sconfitta. Per questo tutti i 16mila, compresi quelli dell’Udinese, sono attaccanti a telefoni e device vari per restare aggiornati sul risultato del Castellani.

E se prima c’era ansia e paura per il vantaggio della squadra di Nicola, oltre che sul gol annullato a Cristante, allo stesso modo la notizia dell’1-1 – stavolta confermato – di Aouar ha fatto esplodere gli spettatori sia del Frosinone che dell’Udinese che con il pari dell’Empoli (confermando almeno il pari allo Stirpe) sarebbe salvo. Il più scatenato sulla panchina del Frosinone è senza dubbio Riccardo Marchizza, grande protagonista a inizio campionato prima del bruttissimo infortunio. Nel riscaldamento era tarantolato, a stento riusciva a correre tranquillo. Poi tornava dai compagni, li scuoteva, protestava con l’arbitro. Poi è stato il primo a esultare insieme ai compagni scatenandosi alla notizia della rete della Roma. Lui che tra l’altro proviene proprio dal settore giovanile giallorosso. “1-1”, fa chiaramente con le mani il terzino. Poi si rivolge ai compagni in campo e gli fa cenno di stare calmi. Ma lui continua a mangiarsi nervosamente le unghie. La sente, tanto. Ora un po’ di ansia può finalmente andare via. La salvezza si avvicina.