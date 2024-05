Folle intreccio tra Atalanta e Juventus: ci va di mezzo l’Inter

Un intreccio tra Atalanta e Juventus sul calciomercato potrebbe riguardare direttamente anche l’Inter: ballano molti milioni

Gli scenari per le maggiori panchine italiane si stanno delineando proprio in questi giorni e alla fine Gian Piero Gasperini potrebbe restare con sua moglie, come lui stessa l’ha definita, e firmare un nuovo contratto con l’Atalanta, nonostante la vittoria dell’Europa League che sembrava la fine di un ciclo. Il tecnico era finito nel mirino del Napoli, ora sempre più vicino ad Antonio Conte, ma ribadirà ancora una volta richieste ben precise per restare.

Una di queste è la permanenza di uno dei maggiori esponenti della rosa bergamasca, cioè Teun Koopmeiners. Su di lui è forte il pressing della Juventus, ma i nerazzurri cercheranno in tutti i modi di resistere, a meno che non arrivino offerte fuori mercato e oltre le valutazioni fatte fino a questo momento, quindi 60 milioni di euro. I bianconeri ci proveranno, ma devono anche ragionare a delle alternative concrete.

Una di queste porta al nome di Khephren Thuram, fratello di Marcus e figlio di Lilian. Dopo una stagione travagliata al Nizza, la mezzala potrebbe cambiare aria già la prossima estate e a cifre inferiori rispetto a quanto si vociferava fino a pochi mesi fa.

La Juventus anticipa l’Inter e pensa a Khephren Thuram

Thiago Motta potrebbe sfruttarlo tra i due di centrocampo, dandogli anche la libertà di avanzare e fare male sulla trequarti, rendendolo una sorta di tuttocampista alla Ferguson.

È una possibilità che intriga la dirigenza della Vecchia Signora, e che rovinerebbe anche i piani dell’Inter. In virtù di un contratto valido fino a giugno 2025, l’Inter monitora la sua situazione con l’idea di portarlo a Milano, riformare la coppia con suo fratello e renderlo il sostituto di Mkhitaryan. Se la Juventus dovesse arrivare prima e presentare un’offerta congrua, a quel punto ci sarebbero ben poche speranze per i campioni d’Italia di concludere l’affare a parametro zero. Alla fine, tra tutti i piani a centrocampo, sarebbero sfavoriti proprio loro.