DIRETTA Serie A, Empoli-Roma e Frosinone-Udinese: formazioni UFFICIALI LIVE

Calciomercato.it vi offre i match del ‘Castellani’ tra l’Empoli di Nicola e la Roma di De Rossi e dello ‘Stirpe’ tra il Frosinone di Di Francesco e l’Udinese di Cannavaro in tempo reale

La Roma e l’Udinese fanno visita rispettivamente all’Empoli e al Frosinone nei posticipi domenicali della 38esima e ultima giornata del campionato di Serie A. Due sfide che stabiliranno chi seguirà Salernitana e Sassuolo in Serie B che saranno dirette nell’ordine dagli arbitri Massa di Imperia e Doveri di Roma 1.

Da un lato, allo stadio ‘Castellani’, gli azzurri di Davide Nicola – privi dello squalificato Grassi – non hanno alternative: devono vincere per evitare la retrocessione diretta, anche se un pareggio potrebbe voler dire almeno lo spareggio. I giallorossi di Daniele De Rossi, che a loro volta devono fare a meno di Lukaku e Paredes appiedati dal giudice sportivo dopo il successo sul Genoa, non hanno invece più nulla da chiedere a questa stagione che chiuderanno al sesto posto a prescindere dal risultato odierno. All’andata i capitolini si sono imposti con un clamoroso 7-0 grazie alla doppietta di Dybala, un autogol e le reti di Sanches, Cristante, Lukaku e Mancini.

Dall’altro lato, allo stadio ‘Stirpe’, autentico scontro diretto salvezza: chi vince resta in Serie A. Ai gialloazzurri di Eusebio Di Francesco, reduci dal successo esterno contro il Monza, basta anche un pari per conquistare la prima salvezza della loro storia. Per non dipendere dal risultato dell’Empoli, con cui hanno pareggiato una settimana fa, i bianconeri di Fabio Cannavaro sono costretti a vincere. All’andata la sfida con un pareggio a reti inviolate. A differenza dell’altra partita che sarà visibile solo su Dazn, questa andrà in onda anche su Sky Sport. Calciomercato.it vi offre i match tra Empoli e Roma e tra Frosinone e Udinese live in tempo reale.

Formazioni UFFICIALI Empoli-Roma e Frosinone-Udinese

EMPOLI (3-5-2): Caprile; Bereszynski, Ismajli, Luperto; Gyasi, Bastoni, Marin, Maleh, Cacace; Destro, Cancellieri. All. Nicola

ROMA (4-3-3): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka, Angelino; Aouar, Cristante, Bove; Dybala, Abraham, Zalewski. All. De Rossi

FROSINONE (3-4-3): Cerofolini; Lirola, Okoli, Romagnoli; Zortea, Barrenechea, Brescianini, Valeri; Soulé, Cheddira, Harroui. All. Di Francesco

UDINESE (3-5-2): Okoye; Perez, Bijol, Kristensen; Ehizibue, Samardzic, Walace, Payero, Kamara; Brenner, Lucca. All. Cannavaro

CLASSIFICA SERIE A: Inter punti 93, Milan 75, Juventus 71, Atalanta* 69, Bologna 68, Roma* 63, Lazio* 60, Fiorentina* 57, Torino e Napoli 53, Genoa 49, Monza 45, Lecce 38, Verona* 37, Cagliari 36, Frosinone* 35, Udinese* 34, Empoli* 33, Sassuolo* 29, Salernitana 17.

*una partita in meno