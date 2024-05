DIRETTA Serie A, Atalanta-Torino e Napoli-Lecce | Formazioni UFFICIALI LIVE

La domenica della trentottesima, e ultima, giornata di Serie A si apre con Atalanta-Torino e Napoli-Lecce

La lunghissima ultima giornata del campionato di Serie A, che si è aperta giovedì con l’anticipo tra Cagliari e Fiorentina, continua con le gare della domenica: in campo Atalanta-Torino e Napoli-Lecce.

I nerazzurri, guidati in panchina da Gian Piero Gasperini, arrivano a questo appuntamento col morale a mille dopo la straordinaria vittoria ottenuta nell’atto finale dell’Europa League contro il Bayer Leverkusen campione di Germania di Xabi Alonso, sconfitto per 3-0 grazie alla tripletta di Ademola Lookman. Dai risultati dei nerazzurri dipende anche la qualificazione, o meno, della Roma di Daniele De Rossi alla prossima edizione della Champions League. Di contro, i granata dell’allenatore Ivan Juric si presentano a questa sfida dopo la vittoria interna ottenuta contro il Milan di Stefano Pioli e lottano per un posto nella prossima edizione della Conference League. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match del ‘Gewiss Stadium’ di Bergamo.

FORMAZIONI UFFICIALI ATALANTA-TORINO

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Toloi, Dijmsiti, Scalvini; Holm, Pasalic, Koopmeiners, Zappacosta; De Ketelaere, Lookman; Scamacca. All. Gasperini

TORINO (3-4-1-2): Gemello; Tameze, Buongiorno, Masina; Bellanova, Linetty, Ilic, Vojvoda; Ricci; Pellegri, Zapata. All. Juric

CLASSIFICA SERIE A: Inter punti 93, Milan* 75, Juventus* 71, Bologna* 68, Atalanta** 66, Roma 63, Lazio 60, Fiorentina 57, Torino 53, Napoli 52, Genoa* 49, Monza* 45, Verona e Lecce 37, Cagliari* 36, Frosinone 35, Udinese 34, Empoli 33, Sassuolo 29, Salernitana* 17.

*una partita in più

** una partita in meno

L’altra gara delle 18 in programma per la trentottesima giornata del campionato di Serie A, vede di fronte il Napoli e il Lecce. I partenopei del mister Francesco Calzona, all’ultima sulla panchina azzurra, sono reduci dal pareggio conquistato sul campo della Fiorentina di Vincenzo Italiano e poco hanno da chiedere alla stagione che si avvia mestamente alla conclusione dopo la conquista dello Scudetto nell’annata precedente sotto la guida di Luciano Spalletti. Altrettanto per i giallorossi dell’allenatore Luca Gotti, salvo matematicamente e battuti nel turno precedente dall’Atalanta di Gian Piero Gasperini. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio ‘Diego Armando Maradona’ di Napoli.

FORMAZIONI UFFICIALI NAPOLI-LECCE

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Cajuste; Politano, Simeone, Kvaratskhelia. All. Calzona

LECCE (4-4-1-1): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo; Almqvist, Blin, Ramadani, Dorgu; Berisha; Krstovic. All. Gotti

*una partita in più

** una partita in meno

CLASSIFICA SERIE A: Inter punti 93, Milan* 75, Juventus* 71, Bologna* 68, Atalanta** 66, Roma 63, Lazio 60, Fiorentina 57, Torino 53, Napoli 52, Genoa* 49, Monza* 45, Verona e Lecce 37, Cagliari* 36, Frosinone 35, Udinese 34, Empoli 33, Sassuolo 29, Salernitana* 17.