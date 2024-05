Scontri e ferito prima della partita: la decisione del Prefetto

Due pullman di tifosi sarebbero stati attaccati da ultrà della squadra avversaria fermi al casello situato a circa sessanta chilometri dal luogo dove avverrà il match

Scontri tra tifosi prima della partita, al momento risulta esserci un ferito.

Come riporta ‘L’Equipe’, ci sono stati degli scontri al casello di Fresnes-les-Montauban, a nord dell’autostrada A1, tra i tifosi del Lione e quelli del Paris Saint-Germain. Le due squadre devono affrontarsi stasera a Lille, calcio di inizio alle 21, nella finale della Coppa di Francia.

Due pullman di tifosi dell’OL sarebbero stati attaccati da ultrà parigini fermi al casello situato a circa sessanta chilometri da Lille. I tifosi del Lione sarebbero scesi dai loro pullman per reagire all’attacco. Come testimoniano in parte le immagini in basso, hanno preso fuoco due pullman e, forse lo stesso casello, mentre risulta ferito un sostenitore del Lione.

Bloqué au Peage de Fresnes, des bus et des vitres sont cassés. Le péage est en train de prendre feu… pic.twitter.com/Fs1iKHrHAY — Media Parisien (@MediaParisien) May 25, 2024

La Prefettura ha aperto un’unità di crisi, sono attese comunicazioni a breve.