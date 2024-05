Pioggia di milioni e addio Milan: l’ha chiesto il nuovo allenatore

Pioggia di milioni e addio al Milan: ad avvallare l’operazione è il nuovo allenatore

Dopo una stagione fatta di alti e bassi, il Milan guarda al futuro e presto annuncerà il nome del nuovo allenatore. Il club rossonero si è ufficialmente separato da Stefano Pioli ed è pronto ad annunciare il prossimo tecnico.

Tutti gli indizi portano a Paulo Fonseca, che dopo aver portato il Lille ai preliminari di Champions League lascerà la Francia per tornare in Italia. Il tecnico portoghese è il favorito per sedersi sulla panchina del Milan, che però, oltre che in panchina, dovrà intervenire anche sul mercato. Serviranno sicuramente rinforzi in tutti i reparti, ma nel frattempo bisogna stare attenti agli assalti dall’estero per i gioielli più preziosi. Su tutti Theo Hernandez, che continua ad avere grandi estimatori in tutt’Europa. In particolare il Bayern Monaco. Il club tedesco, desideroso di rilanciarsi dopo una stagione estremamente deludente, sta pensando ad un grande mercato. E nella lista degli acquisti c’è proprio il terzino transalpino.

Milan, dalla Spagna insistono per Theo Hernandez al Bayern

Dalla Spagna sottolineano come il Bayern prema con insistenza per Theo, ma il Milan avrebbe smentito e definito false le indiscrezioni.

‘El Gol Digital’ però rilancia e sottolinea come l’affare sarebbe davvero in chiusura. Theo Hernandez sarebbe infatti vicinissimo al club bavarese. L’arrivo del transalpino non comporterebbe una cessione di Alphonso Davies, che piace al Real Madrid e ha un contratto in scadenza nel 2025, ma che potrebbe restare e tornare in quello che è il suo ruolo originario, ossia quello di ala sinistra, giocando davanti a Theo Hernandez. Una soluzione che sta studiando il Bayern e a cui starebbe seriamente pensando il prossimo allenatore dei bavaresi, che con tutta probabilità sarà Vincent Kompany, intenzionato a sfruttare Theo come terzino e Davies davanti a lui. Con Theo il Bayern punta a diventare una squadra ancor più offensiva per cercare di tornare a vincere sia in Germania che in Europa. Chiaro che però il terzino francese, in caso di cessione, non partirà certo per una cifra bassa: difficile che il Milan, che nel frattempo lavora al rinnovo, possa cederlo per una cifra inferiore ai 60 milioni di euro.