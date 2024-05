Milan, ribaltone Xavi: decisione già presa

Milan, manca solo l’annuncio: “Fonseca sarà il nuovo allenatore”. La rivelazione sulla panchina rossonera

Come raccontato da Calciomercato.it, l’ex Roma Fonseca è balzato in prima fila per la panchina del Milan dopo l’annuncio ufficiale della separazione con Stefano Pioli.

Continuano ad arrivare conferme in questo senso, con il tecnico del Lille che sarebbe sempre più vicino ai rossoneri. Stefano Agresti, a ‘Radio Radio’, ha parlato così: “La strada è tracciata, poi finché non arrivano gli annunci e la firma in teoria c’è ancora margine. Ma da quello che sappiamo noi, sarà Fonseca il prossimo allenatore del Milan e l’annuncio arriverà la prossima settimana”.

“Il Milan ha deciso di aspettare qualche giorno perché vuole che Pioli stasera si concedi in modo tranquillo e festoso con i tifosi a San Siro. La prossima settimana è atteso l’annuncio di Fonseca”, ha annunciato il giornalista. Nelle ultime ore, però, è rispuntata anche l’ipotesi Xavi dopo l’esonero da parte del Barcellona.

Milan, Agresti: “Fonseca annunciato la prossima settimana”

Agresti si è espresso così sulla pista Xavi: “Arrivando dal Barcellona dove si valorizzano i giovani, come filosofia poteva anche essere un profilo che il Milan poteva prendere in considerazione in una situazione diversa. Ma ormai tutto lascia presagire che sarà Fonseca il prossimo allenatore del Milan”.

Stando alle ultime indiscrezioni, Xavi avrebbe già deciso di fermarsi dopo l’avventura in blaugrana e di prendersi un anno sabbatico. “Futuro? Ora vorrei riposare, è necessario, poi vedremo cosa arriverà”, ha annunciato l’allenatore salutando il Barça. Fonseca si avvicina a grandi passi alla panchina del Milan.