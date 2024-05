Milan, ecco il dopo Pioli: “Scelte diverse rispetto allo scorso anno”

Giornata di saluti e addii in casa Milan: ultima partita in rossonero per Stefano Pioli e non solo

Il Milan affronta la Salernitana nell’ultimo turno di campionato: in molti saluteranno il popolo rossonero a San Siro.

Il Milan vuole voltare pagina. Dopo una stagione a secco di vittorie, la squadra rossonera ripartirà da un nuovo allenatore e da un gruppo con diversi nuovi giocatori. Molti, infatti, gli addii questa sera a San Siro dove il Diavolo ospita la retrocessa Salernitana nel secondo anticipo del sabato della 38esima giornata del campionato di Serie A.

Già annunciato, infatti, l’addio di Stefano Pioli che lascerà la panchina del Milan dopo cinque anni. Un arco temporale nel quale il tecnico ex Lazio ha contribuito a riportare lo scudetto sulla maglia rossonera, oltre al ritorno in Champions League, con tanto di semifinale. Un rapporto di alti e bassi, soprattutto con la tifoseria. Oltre al tecnico – ex della partita – questa sera saluteranno altri protagonisti di questi ultimi anni del Milan, in particolar modo Simon Kjaer e Olivier Giroud, all’ultima partita da giocatori del Milan prima della scadenza dei rispettivi contratti.

Milan, Pioli e non solo ai saluti: parla Furlani

Ne ha parlato l’amministratore delegato del club rossonero, Giorgio Furlani, intervenuto ai microfoni di Dazn nel prepartita di Milan-Salernitana.

“Pioli è stato infinitamente importante” ha dichiarato l’ad Furlani, ricordando i risultati ottenuti da Stefano Pioli nel corso dei suoi cinque anni in rossonero: “Siamo andati quattro volte in Champions arrivando anche in semifinale, abbiamo vinto uno scudetto dopo 11 anni”. Dunque “il Milan di oggi è profondamente diverso da quello che mister Pioli ha trovato al suo arrivo” e per questo motivo “gli siamo molto grati”. Furlani poi ricorda un aneddoto: “La prima volta che ci siamo parlati in videochiamata fu nelll’estate del 2020, gli feci i complimenti per il percorso fatto e poco dopo gli chiesi di restare”.

Serata di saluti anche per Kjaer e Giroud: “In un Milan con tanti giovani Kjaer, Ibra e Giroud hanno portato leadership, siamo stati fortunati ad averli con noi. È stata una bella esperienza, gli auguriamo il meglio per il futuro”. Infine, il dirigente rossonero rimanda i discorsi relativi al successo di Stefano Pioli: “Non parlerei di nomi e candidati, stasera celebriamo Stefano Pioli. Il Milan del futuro sarà un Milan ancora più competitivo, faremo un lavoro più mirato rispetto allo scorso anno”.