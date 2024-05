L’arbitro ha sospeso la partita: è successo tutto all’improvviso

La partita si è interrotta sul più bello, l’arbitro non ha avuto scelta: è successo tutto all’improvviso in campo

I dettagli nel calcio fanno la differenza, soprattutto ai massimi livelli e a volte anche eventi esterni alla preparazione, al gioco e al cinismo delle due squadre possono decidere il termine di una competizione. I big di Serie A ce l’hanno dimostrato più volte, ma funziona alla stessa identica maniera anche per le donne, soprattutto negli attimi che chiudono la stagione.

Sono i giorni dei playoff e si fronteggiano Ternana e Napoli, rinnovando la caccia all’ultimo posto per la massima categoria. E torniamo proprio a qualche giorno fa per raccontarvi ciò che è successo tra gli umbri e gli azzurri. A passare in vantaggio sono stati i partenopei, nonostante una prima parte di gara giocata decisamente meglio dai padroni di casa.

Al 59esimo minuto, però, è arrivato l’evento che nessuno si aspettava: un violento nubifragio si è scatenato sullo stadio ‘San Girolamo-Moreno Gubbiotti di Narni’, provocando addirittura l’interruzione della partita

Partita sospesa tra Ternana e Napoli: domani il ritorno che vale la Serie A

In pochi minuti, la situazione è degenerata. La pioggia si è trasformata in grandine e, nonostante si sia ormai in primavera inoltrata, il terreno di gioco è diventato quasi del tutto bianco. Sono serviti ben trenta minuti prima che il pallone tornasse a rimbalzare e le squadre potessero effettivamente tornare sul prato verde.

Il match è poi ripreso com’era terminato. La Ternana ha giocato complessivamente meglio e ha cercato di far valere anche il fattore campo, ma dopo qualche decisione arbitrale parecchio discutibile, l’ha portata a casa il Napoli con il risultato di 1-2. Proprio la direzione di gara ha scatenato parecchie polemiche, ma ora è tempo di mettere da parte i malumori, perché domani pomeriggio, alle ore 16, ci sarà il tutto per tutto.

Agli ospiti servirà una vittoria per cancellare il ko – per larghi versi ingiusto – nella partita d’andata, mentre agli azzurri basterà un pareggio tra le mura amiche per festeggiare di nuovo la Serie A.