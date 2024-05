La Curva alza la voce prima di Milan-Salernitana: “Non succederà mai” | FOTO CM.IT

Ecco cosa è successo prima del calcio d’inizio di Milan-Salernitana, match valevole per l’ultima giornata di Serie A a San Siro

Dopo due partite casalinghe senza cori e incitamenti, contro Genoa e Cagliari, la Curva Sud stasera tornerà a cantare per la sua squadra per dare il giusto saluto a Stefano Pioli, Olivier Giroud e Simon Kjaer.

Prima del calcio d’inizio di Milan-Salernitana, la tifoseria organizzata ha però esposto uno striscione alquanto eloquente. Un messaggio diretto chiaramente alla proprietà e di protesta: “Non esiste stagione positiva senza vittorie. Noi non ci accontenteremo mai”.

🔴⚫️ La #CurvaSud alza la voce: “Non esiste stagione positiva senza vittoria. NON CI ACCONTENTEREMO MAI” @calciomercatoit pic.twitter.com/0RiFBYuKzr — Martin Sartorio (@MartinSa1988) May 25, 2024

Milan, tra contestazioni e applausi: la strana serata del tifoso

Il mister, il centravanti francese e il difensore danese riceveranno l’abbraccio dei loro tifosi. Succederà sicuramente nella ripresa, ma la Curva Sud, continuerà con la propria protesta nel corso del primo tempo.

Rimarrà in silenzio per recapitare un messaggio alla proprietà che non può accontentarsi. Soprattutto adesso che è chiamata a scegliere l’allenatore. Una scelta che in realtà appare fatta e che porta il nome di Paulo Fonseca. Il portoghese però non convince proprio per nulla il popolo rossonero