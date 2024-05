DIRETTA Serie A, Juventus-Monza 1-0 | Gran gol di Chiesa! LIVE

Ultimo atto del campionato, la sfida tra Juventus e Monza verrà seguita in tempo reale da Calciomercato.it

Senza ormai più nulla da chiedere al campionato, se non il raggiungimento del terzo posto a scapito di Atalanta e Bologna, la Juventus scende in campo contro il Monza nell’ultimo capitolo di una stagione ricca di alti e bassi. Allenata per l’ultima volta da Paolo Montero, la squadra bianconera spera di salutare il proprio pubblico con una vittoria e una bella prestazione.

Fresco di rinnovo ufficiale, Andrea Cambiaso non potrà prendere parte al match perché squalificato dopo l’ammonizione presa in casa del Bologna. Per il resto, l’allenatore uruguaiano potrà contare sull’organico praticamente al completo, eccezion fatta per Adrien Rabiot, infortunatosi nei giorni scorsi. Raffaele Palladino, dal canto suo, spera di salutare i brianzoli in maniera onorevole, tornando a fare punti dopo due sconfitte consecutive. Calciomercato.it vi aggiornerà in tempo reale sulla sfida dell’Allianz Stadium.

Formazioni ufficiali Juventus-Monza

JUVENTUS (3-4-3): Perin; Danilo, Rugani, Alex Sandro; Weah, Fagioli, Alcaraz, Iling; Chiesa, Milik, Yildiz. Allenatore: Montero.

MONZA (3-4-2-1): Sorrentino; D’Ambrosio, Izzo, Mari; Birindelli, Pessina, Gagliardini, Pereira; Colpani, Carboni; Mota. Allenatore: Palladino.

CLASSIFICA SERIE A: Inter punti 93, Milan 74, Bologna* e Juventus 68, Atalanta** 66, Roma 63, Lazio 60, Fiorentina 57, Torino 53, Napoli 52, Genoa* 49, Monza 45, Verona e Lecce 37, Cagliari* 36, Frosinone 35, Udinese 34, Empoli 33, Sassuolo 29, Salernitana 16.

*una partita in più

** una partita in meno